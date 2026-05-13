Притворялась тяжелобольной: в Киеве аферистка выманила 700 тысяч у раненого бойца ВСУ

олицейские разоблачили мошенницу / © Полиция Киева

В Киеве аферистка выманила у военнослужащего более 700 тысяч гривен, притворяясь тяжелобольной.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Следователи Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве и столичные киберполицейские при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры разоблачили 41-летнюю жительницу столицы, которая во время военного положения обманула военнослужащего Вооруженных сил Украины, защищавшего страну на Донецком направлении, где и был тяжело ранен.

Фигурантка создала фейковый аккаунт под вымышленным именем в одной из социальных сетей и выдавала себя за тяжелобольную женщину, которая якобы нуждается в срочном лечении и проведении хирургического вмешательства в Германии. Используя эмоциональное давление и манипуляции, она убедила потерпевшего систематически переводить средства на банковские счета.

Киберполицейские отследили движение средств и установили, что деньги поступали на личные карточки злоумышленницы, а также на ее матери. В последствии полученные суммы облагались через банкоматы и кассы банковских учреждений.

В ходе обыска по месту жительства фигурантки в Киеве правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, наличные средства в сумме более 114 тыс. грн и обнаружили более десяти фейковых аккаунтов в соцсети, которые могли использоваться для аналогичных мошеннических действий.

Переписка мошенницы с военным / © Полиция Киева

Установлено, что нанесенный потерпевшему ущерб составляет более 709 тысяч гривен. Присвоенные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

Следователи сообщили женщине о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

