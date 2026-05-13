- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Притворялась тяжелобольной: в Киеве аферистка выманила 700 тысяч у раненого бойца ВСУ
С помощью фейкового аккаунта в соцсети мошенница втерлась в доверие к военному, который воевал на Донецком направлении, манипулируя его эмоциями, в частности необходимостью срочного лечения, фигурантка выманила деньги у воина.
В Киеве аферистка выманила у военнослужащего более 700 тысяч гривен, притворяясь тяжелобольной.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
Следователи Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве и столичные киберполицейские при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры разоблачили 41-летнюю жительницу столицы, которая во время военного положения обманула военнослужащего Вооруженных сил Украины, защищавшего страну на Донецком направлении, где и был тяжело ранен.
Фигурантка создала фейковый аккаунт под вымышленным именем в одной из социальных сетей и выдавала себя за тяжелобольную женщину, которая якобы нуждается в срочном лечении и проведении хирургического вмешательства в Германии. Используя эмоциональное давление и манипуляции, она убедила потерпевшего систематически переводить средства на банковские счета.
Киберполицейские отследили движение средств и установили, что деньги поступали на личные карточки злоумышленницы, а также на ее матери. В последствии полученные суммы облагались через банкоматы и кассы банковских учреждений.
В ходе обыска по месту жительства фигурантки в Киеве правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, наличные средства в сумме более 114 тыс. грн и обнаружили более десяти фейковых аккаунтов в соцсети, которые могли использоваться для аналогичных мошеннических действий.
Установлено, что нанесенный потерпевшему ущерб составляет более 709 тысяч гривен. Присвоенные средства злоумышленница потратила на личные нужды.
Следователи сообщили женщине о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, жительница Львовщины создала фейковую страницу в TikTok, выдала себя за другую девушку и обманула военного на 930 тысяч гривен.