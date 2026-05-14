Готовьте дождевики: синоптики предупредили, когда погода в Киеве испортится окончательно
В четверг киевлянам стоит готовиться к капризной погоде — синоптики прогнозируют дожди и облачность.
В четверг, 14 мая, погода в столице будет прохладной и пасмурной, а горожанам стоит держать под рукой зонтики из-за вероятных осадков и дневной температуры не выше +16…+18 градусов.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве в течение дня температура воздуха не поднимется выше отметки +16 градусов. По словам Диденко, в четверг в столице пройдут дожди.
«Зонты, дождевики и «цитрамоны» пусть будут неподалеку», — отметила синоптик.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что в Киеве и Киевской области 14 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью без осадков, однако днем местами возможен кратковременный дождь.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью будет колебаться в пределах +4…+9 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля.
В Киеве ночью будет от +7 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +18 градусов тепла.
По данным погодного портала Sinoptik, ясному утру придет на смену облачная погода, которая удержится в столице до самого вечера. Осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов тепла ночью до +17 градусов тепла днем.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 14 мая.
