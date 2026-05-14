ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Готуйте дощовики: синоптики попередили, коли погода в Києві зіпсується остаточно

У четвер киянам варто готуватися до примхливої погоди — синоптики прогнозують дощі та хмарність.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 14 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 14 травня / © УНІАН

У четвер, 14 травня, погода у столиці буде прохолодною та похмурою, а містянам варто тримати під рукою парасольки через імовірні опади та денну температуру не вище +16…+18 градусів.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві протягом дня температура повітря не підніметься вище позначки +16 градусів. За словами Діденко, у четвер у столиці пройдуть дощі.

«Парасолі, дощовички й «цитрамони» хай будуть неподалік», — зауважила синоптикиня.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що у Києві та Київській області 14 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі без опадів, проте вдень місцями можливий короткочасний дощ.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах +4…+9 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів вище нуля.

У Києві вночі буде від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у столиці до самого вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +9 градусів тепла вночі до +17 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 14 травня / © скриншот

Погода у Києві 14 травня / © скриншот

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 травня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie