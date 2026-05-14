Готуйте дощовики: синоптики попередили, коли погода в Києві зіпсується остаточно

У четвер, 14 травня, погода у столиці буде прохолодною та похмурою, а містянам варто тримати під рукою парасольки через імовірні опади та денну температуру не вище +16…+18 градусів.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві протягом дня температура повітря не підніметься вище позначки +16 градусів. За словами Діденко, у четвер у столиці пройдуть дощі.

«Парасолі, дощовички й «цитрамони» хай будуть неподалік», — зауважила синоптикиня.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що у Києві та Київській області 14 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі без опадів, проте вдень місцями можливий короткочасний дощ.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах +4…+9 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів вище нуля.

У Києві вночі буде від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у столиці до самого вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +9 градусів тепла вночі до +17 градусів тепла вдень.

