Масована атака на Київ: у ДСНС показали наслідки (фото)

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалилися конструкції. 10 осіб врятовано, проводяться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.

В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. Також зафіксованл влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

Влада Києва повідомила про 9 постраждалих, які були госпіталізовані до лікарень міста.