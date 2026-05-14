Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1246
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Київ: у ДСНС показали наслідки (фото)

Ворог завдав масованого комбінованого удару по Києву.

Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Київ

Внаслідок обстрілу Києва пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста.

Про це повідомили у ДСНС.

  • У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалилися конструкції. 10 осіб врятовано, проводяться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

  • В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.

  • В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.

  • В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

  • В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

  • У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. Також зафіксованл влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

    Влада Києва повідомила про 9 постраждалих, які були госпіталізовані до лікарень міста.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 травня здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, внаслідок чого обвалився підʼїзд багатоповерхівки.

Ми раніше інформували, що уламки ворожого безпілотника впали на відкритій території в Оболонському районі Києва.

