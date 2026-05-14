Масована атака на Київ: у ДСНС показали наслідки (фото)
Ворог завдав масованого комбінованого удару по Києву.
Внаслідок обстрілу Києва пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста.
Про це повідомили у ДСНС.
У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалилися конструкції. 10 осіб врятовано, проводяться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.
В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.
В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.
В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.
В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.
У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. Також зафіксованл влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.
Влада Києва повідомила про 9 постраждалих, які були госпіталізовані до лікарень міста.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 травня здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, внаслідок чого обвалився підʼїзд багатоповерхівки.
Ми раніше інформували, що уламки ворожого безпілотника впали на відкритій території в Оболонському районі Києва.