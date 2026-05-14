Массированная атака на Киев: в ГСЧС показали последствия (фото)

В Дарницком районе есть попадания в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены, проводятся аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших. По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории и трехэтажное здание паркинга и бизнес центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попадание в 25 этажную недостройку, травмированы.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пяти этажного жилого дома. Выявлен один пострадавший. Также зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано поражение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.

Власти Киева сообщили о 9 пострадавших, которые были госпитализированы в больницы города.