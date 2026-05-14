ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
915
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака на Киев: в ГСЧС показали последствия (фото)

Враг нанес массированный комбинированный удар по Киеву.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

В результате обстрела Киева повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах города.

Об этом сообщили в ГСЧС.

  • В Дарницком районе есть попадания в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены, проводятся аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших. По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

  • В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля.

  • В Голосеевском районе города обнаружены обломки на проезжей части.

  • В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

  • В Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории и трехэтажное здание паркинга и бизнес центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попадание в 25 этажную недостройку, травмированы.

  • В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пяти этажного жилого дома. Выявлен один пострадавший. Также зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано поражение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.

    Власти Киева сообщили о 9 пострадавших, которые были госпитализированы в больницы города.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 мая совершили массированную комбинированную атаку на Киев, в результате чего обрушился подъезд многоэтажки.

Мы ранее информировали, что обломки вражеского беспилотника упали на открытой территории в Оболонском районе Киева.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
915
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie