Массированная атака на Киев: в ГСЧС показали последствия (фото)
Враг нанес массированный комбинированный удар по Киеву.
В результате обстрела Киева повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах города.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В Дарницком районе есть попадания в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены, проводятся аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших. По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.
В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля.
В Голосеевском районе города обнаружены обломки на проезжей части.
В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
В Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории и трехэтажное здание паркинга и бизнес центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попадание в 25 этажную недостройку, травмированы.
В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пяти этажного жилого дома. Выявлен один пострадавший. Также зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано поражение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.
Власти Киева сообщили о 9 пострадавших, которые были госпитализированы в больницы города.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 мая совершили массированную комбинированную атаку на Киев, в результате чего обрушился подъезд многоэтажки.
Мы ранее информировали, что обломки вражеского беспилотника упали на открытой территории в Оболонском районе Киева.