РФ вдарила по житлових будинках у Києві: є жертви, сильні пожежі та руйнування — усі деталі

У кількох ранах столиці фіксують влучання російських повітряних цілей. Зокрема, у Дарницькому районі «приліт» стався у багатоповерхівку.

Атака на Київ.

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі та зранку четверга, 14 травня, армія Російської Федерації вдарила по Києву безпілотниками і балістичними ракетами. У кількох районах столиці сталися влучання. Є жертви.

Про це повідомила місцева влада та у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Від ночі російська армія масовано атакує Київ. Удари тривають протягом усього ранку. У кількох районах столиці зафіксовані влучання, пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.

Атака на Київ — що відомо про жертв

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що щонайменше одна людина загинула.

У ДСНС згодом долали, що станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, серед яких є одна дитина.

Зокрема, на місці удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Наразі на місці «прильоту» тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці руйнування конструкцій будинку під завалами шукають людей.

Атака на Київ — які наслідки

У Дарницькому районі сталося влучання в багатоповерхівку, де обвалились конструкції. Зі зруйнованого будинку рятувальники врятували десять осіб. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих.

За іншими адресами зафіксовано падіння уламків на територію АЗС, а також пошкоджено фасад багатоповерхівки. На прибудинковій території сталася пожежа — горять автомобілі.

У Дніпровському районі внаслідок атаки загорівся дах п’ятиповерхівки. За іншою адресою зафіксовано влучання БпЛА у п’ятиповерховий будино та ураження приватного будинку. Виникла пожежа кількох гаражів і припаркованого автомобіля.

В Оболонському районі уламки впали на відкриту територію та пошкодили триповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Крім того, пошкоджено квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучили у 25-поверхову недобудову.

У Солом’янському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля. У Голосіївському районі виявлені уламки на проїжджій частині. У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

Атака на Київ — фото наслідків

Російська армія масовано вдарила по Києву безпілотниками і ракетами. / © ГУ ДСНС у Києві

Як повідомлялося, зранку 14 травня у Києві знову прогриміли нові вибухи. РФ вгатила балістикою. На місці атаки піднявся стовп чорного диму. Удари по місту тривають. За даними влади, сили ППО продовжують працювати над ліквідацією загрози в небі.

