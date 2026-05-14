Ракетний удар по Києву: під завалами будинку шукають людей, а у зруйнованій ветклініці рятують шиншил (відео)

Наслідки удару по Києву 14 травня / © ГУ ДСНС у Києві

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Росія всю ніч та зранку 14 травня била по Києву. У кількох районах столиці сталися влучання. Станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. На жаль, є інформація про одного загиблого.

Внаслідок ворожої атаки у Дарницькому районі зафіксовано масштабні руйнування: обвалилася частина житлового будинку, знищено бізнес-центр, також під удар потрапила ветеринарна клініка. У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 людей.

Трагедія у Дарницькому районі

Найважча ситуація наразі розгортається на місці влучання у житловий сектор. Внаслідок вибухової хвилі та уламків відбулося часткове обвалення багатоповерхівки. Рятувальники ДСНС працюють у посиленому режимі — під завалами залишаються люди, їхні голоси чути під уламками бетону. Інформація про кількість постраждалих та загиблих уточнюється.

Реклама

Поруч із житловим будинком під удар потрапив відомий бізнес-центр «Ріальто». Будівля зазнала значних руйнувань фасаду та внутрішніх конструкцій, на місці спалахнула пожежа, яку вже вдалося локалізувати.

Диво серед хаосу: порятунок шиншил

Попри масштабний розгром, у цій трагічній ситуації знайшлося місце для справжнього дива. Вибухова хвиля серйозно пошкодила місцеву ветеринарну клініку, що розташована неподалік від епіцентру.

Найбільше занепокоєння викликала доля маленьких пацієнтів — групи шиншил, які перебували на стаціонарному лікуванні. Як повідомили працівники закладу, попри розбиті стіни та вибите скло, всі тваринки залишилися живими. Рятувальники та персонал клініки оперативно евакуювали гризунів у безпечне місце.

Дата публікації 07:30, 14.05.26 Кількість переглядів 65 Наслідки удару по Києву: обвалився будинок – під завалами люди, зруйновано бізнес-центр та постраждала ветклініка з шиншилами

Поточна ситуація

У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п’яти авто у дворі житлового будинку за іншою адресою.

Реклама

Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами / © ГУ ДСНС у Києві

Наразі на місці трагедії працюють:

кінологічні служби для пошуку людей під завалами;

психологи ДСНС для надання допомоги родичам постраждалих;

комунальні служби, що розчищають проїжджу частину.

Влада закликає мешканців району не наближатися до місця проведення операції, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Вночі та зранку четверга, 14 травня, армія Російської Федерації вдарила по Києву безпілотниками і балістичними ракетами. У кількох районах столиці сталися влучання.

Новини партнерів