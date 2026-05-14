"Розбило носа, я впав": киянин розповів, як дивом пережив пекельний обстріл Києва

Очевидець Василь згадує жахливі хвилини удару та свист ракет, що супроводжувалися масштабним вибиттям вікон.

Дар'я Щербак
Атака на Київ

Росія влаштувала киянам чергову пекельну ніч. У Дніпровському районі столиці зафіксовано численні руйнування та постраждалих серед цивільного населення. Мешканці будинків, які опинилися в епіцентрі подій, розповідають про жахливі вибухи та дивовижний порятунок.

Про це пише «Суспільне».

Для мешканця пошкодженого будинку Василя ця ніч могла стати фатальною. Чоловік зізнається: він ніколи раніше не спускався в укриття, але цього разу щось змусило його змінити звичку.

«Ми спустилися в укриття, сиділи, і просто одна за одним бахкало, бахкало, і просто свист. І все, і в нас все посипалося в вікна. Ми думали, що це десь там, в нас», — згадує киянин.

На питання, чи завжди він ходить до сховища, чоловік відверто відповів: «Ні, ніколи. От перший раз просто вирішили спуститися. Я не знаю, чуйка якась спрацювала».

Василь розповів, що момент самого влучання застав його саме тоді, коли він виходив із вбиральні. Сила вибуху була настільки потужною, що чоловіка просто збило з ніг.

«Якраз удар був. Відкинуло, розбило носа. Я впав. Напевно, чи дверима, чи вікном, я вже не зрозумів далі. Я просто не зрозумів», — ділиться постраждалий.

Він досі перебуває у шоковому стані та намагається осягнути те, що сталося: «Навіть чи дверима, чи вікном, я ж не зрозумію далі. Та, може, і хвилею. Я просто не розумію».

Атака на Київ — останні новини

Нагадаємо, у ніч та вранці 14 травня Росія масовано атакувала Київ балістикою та дронами, спричинивши масштабні руйнування у кількох районах. У Дарницькому районі внаслідок влучання у багатоповерхівку обвалилися конструкції: відомо про одного загиблого, з-під завалів врятували 27 людей, тривають пошукові роботи.

Загалом у столиці зафіксовано 40 постраждалих, серед яких дитина. У Дніпровському, Оболонському та Солом’янському районах через влучання та падіння уламків горять будинки, гаражі й авто, пошкоджено бізнес-центр та АЗС. На місцях працюють рятувальники ДСНС.

