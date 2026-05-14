"Розбило носа, я впав": киянин розповів, як дивом пережив пекельний обстріл Києва

Атака на Київ

Реклама

Росія влаштувала киянам чергову пекельну ніч. У Дніпровському районі столиці зафіксовано численні руйнування та постраждалих серед цивільного населення. Мешканці будинків, які опинилися в епіцентрі подій, розповідають про жахливі вибухи та дивовижний порятунок.

Про це пише «Суспільне».

Для мешканця пошкодженого будинку Василя ця ніч могла стати фатальною. Чоловік зізнається: він ніколи раніше не спускався в укриття, але цього разу щось змусило його змінити звичку.

Реклама

«Ми спустилися в укриття, сиділи, і просто одна за одним бахкало, бахкало, і просто свист. І все, і в нас все посипалося в вікна. Ми думали, що це десь там, в нас», — згадує киянин.

На питання, чи завжди він ходить до сховища, чоловік відверто відповів: «Ні, ніколи. От перший раз просто вирішили спуститися. Я не знаю, чуйка якась спрацювала».

Василь розповів, що момент самого влучання застав його саме тоді, коли він виходив із вбиральні. Сила вибуху була настільки потужною, що чоловіка просто збило з ніг.

«Якраз удар був. Відкинуло, розбило носа. Я впав. Напевно, чи дверима, чи вікном, я вже не зрозумів далі. Я просто не зрозумів», — ділиться постраждалий.

Реклама

Він досі перебуває у шоковому стані та намагається осягнути те, що сталося: «Навіть чи дверима, чи вікном, я ж не зрозумію далі. Та, може, і хвилею. Я просто не розумію».

Дата публікації 11:05, 14.05.26 Кількість переглядів 1 "Відкинуло хвилею та розбило носа": розповідь киянина про пекельну ніч у столиці

Атака на Київ — останні новини

Нагадаємо, у ніч та вранці 14 травня Росія масовано атакувала Київ балістикою та дронами, спричинивши масштабні руйнування у кількох районах. У Дарницькому районі внаслідок влучання у багатоповерхівку обвалилися конструкції: відомо про одного загиблого, з-під завалів врятували 27 людей, тривають пошукові роботи.

Загалом у столиці зафіксовано 40 постраждалих, серед яких дитина. У Дніпровському, Оболонському та Солом’янському районах через влучання та падіння уламків горять будинки, гаражі й авто, пошкоджено бізнес-центр та АЗС. На місцях працюють рятувальники ДСНС.

Новини партнерів