У лікарні місячне немовля та десятки людей: у Києві зросла кількість постраждалих через удар РФ

Зруйнована 9-поверхівка у Дарницькому районі Києва / © Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Масована атака на Київ призвела до тяжких наслідків для цивільного населення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості поранених і розповів про стан тих, хто наразі перебуває під наглядом медиків.

Про це Кличко написав у Telegram.

Два десятки поранених у стаціонарах

За оновленими даними, кількість постраждалих у столиці зросла до 32 осіб. Наразі медики ведуть боротьбу за здоров’я госпіталізованих киян — у стаціонарах міста перебувають 20 пацієнтів.

Ситуація ускладнюється тим, що серед тих, хто потребував негайної госпіталізації, є діти. Мер підкреслив, що лікарі надають усю необхідну допомогу постраждалим, які отримали травми внаслідок влучань і падіння уламків ворожих ракет.

Поранення одномісячної дитини

Найбільш емоційно важкою деталлю ранкової атаки стала інформація про стан наймолодших киян. Серед 32 постраждалих зафіксовано одномісячну дитину.

«Уже 32 постраждалих у столиці після масованої атаки ворога. Серед них — одномісячна дитина. У стаціонарах наразі 20 госпіталізованих. В тому числі — дитина», — повідомив Віталій Кличко.

Наразі не розголошується, у якому стані перебуває немовля, проте відомо, що дитина перебуває під наглядом фахівців у одній зі столичних лікарень.

Рятувальні та медичні служби продовжують працювати у посиленому режимі. Дані щодо постраждалих постійно оновлюються, оскільки в районах міста триває розбір завалів та поквартирний обхід пошкоджених будинків.

Зазначимо, у Дарницькому районі на місці пошкодженої дев’ятиповерхівки триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники, медики поліція роблять усе можливе, щоб дістати людей з-під завалів.

Дата публікації 08:00, 14.05.26

Штаб розгортається за адресою вул. Братства Тарасівців, 9 за будинком на зеленій зоні.

Цілодобова гаряча лінія Дарницької РДА: (098) 478-11-90.

