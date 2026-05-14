Під завалами на Дарниці все ще можуть бути люди: врятовано 23 мешканці зі зруйнованої дев’ятиповерхівки (відео)

Внаслідок чергової атаки російських окупантів на Київ у Дарницькому районі сталося пряме влучання у житловий будинок. Наразі відомо про загиблу людину та численних поранених. Рятувальна операція триває в екстремальних умовах.

Масштаб руйнувань та постраждалі

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, удар прийшовся на панельну дев’ятиповерхівку. Руйнування мають катастрофічний характер: 18 квартир знищено вщент, рятувальникам уже вдалося дістати з-під руїн 23 людини.

Пошукова операція не зупиняється ні на хвилину, оскільки під завалами можуть перебувати мешканці.

За оновленими даними від медичних служб, у столиці внаслідок атаки загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до 23 осіб, Серед них — одна дитина. У стаціонарах лікарень перебувають 14 постраждалих, в тому числі — дитина.

Комунальний колапс на лівому березі

Окрім житлового сектору, ворог пошкодив інфраструктуру міста. На лівому березі столиці зафіксовано серйозні перебої з водопостачанням. Фахівці «Київводоканалу» та енергетики вже працюють над локалізацією пошкоджень, щоб відновити подачу води мешканцям Дарницького та сусідніх районів.

«Рятувальники продовжують розбирати завали. Ми робимо все можливе, щоб врятувати кожне життя», — наголосив Віталій Кличко.

На місці події розгорнуто штаб допомоги постраждалим, працюють психологи та волонтери. Мешканців просять не наближатися до місця проведення рятувальних робіт, щоб не заважати спецтехніці.

Нагадаємо, вночі та зранку четверга, 14 травня, армія РФ вдарила по Києву безпілотниками та балістичними ракетами.

