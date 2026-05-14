Под завалами на Дарнице все еще могут быть люди: спасены 23 жителя из разрушенной девятиэтажки (видео)
В Дарницком районе ракета уничтожила 18 квартир в девятиэтажке, повлекшие гибель человека и массовые перебои с водоснабжением на левом берегу столицы.
В результате очередной атаки российских оккупантов на Киев в Дарницком районе произошло прямое попадание в жилой дом. Пока известно о погибшем человеке и многочисленных раненых. Спасательная операция продолжается в экстремальных условиях.
Масштаб разрушений и пострадавшие
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, удар пришелся на панельную девятиэтажку. Разрушения носят катастрофический характер: 18 квартир уничтожены до основания, спасателям уже удалось достать из-под руин 23 человека.
Поисковая операция не останавливается ни на минуту, поскольку под завалами могут находиться жильцы.
По обновленным данным от медицинских служб, в столице в результате атаки погиб один человек. Количество пострадавших возросло до 23 человек, среди них — один ребенок. В стационарах больниц находятся 14 пострадавших, в том числе ребенок.
Коммунальный коллапс на левом берегу
Кроме жилищного сектора, враг повредил инфраструктуру города. На левом берегу столицы зафиксированы серьезные перебои с водоснабжением. Специалисты Киевводоканала и энергетики уже работают над локализацией повреждений, чтобы возобновить подачу воды жителям Дарницкого и соседних районов.
«Спасатели продолжают разбирать завалы. Мы делаем все возможное, чтобы спасти каждую жизнь», — подчеркнул Виталий Кличко.
На месте происшествия развернут штаб помощи пострадавшим, работают психологи и волонтеры. Жителей просят не приближаться к месту проведения спасательных работ, чтобы не мешать спецтехнике.
Напомним, ночью и утром четверга, 14 мая, армия РФ ударила по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами.