Под завалами на Дарнице все еще могут быть люди: спасены 23 жителя из разрушенной девятиэтажки (видео)

В результате очередной атаки российских оккупантов на Киев в Дарницком районе произошло прямое попадание в жилой дом. Пока известно о погибшем человеке и многочисленных раненых. Спасательная операция продолжается в экстремальных условиях.

Масштаб разрушений и пострадавшие

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, удар пришелся на панельную девятиэтажку. Разрушения носят катастрофический характер: 18 квартир уничтожены до основания, спасателям уже удалось достать из-под руин 23 человека.

Поисковая операция не останавливается ни на минуту, поскольку под завалами могут находиться жильцы.

По обновленным данным от медицинских служб, в столице в результате атаки погиб один человек. Количество пострадавших возросло до 23 человек, среди них — один ребенок. В стационарах больниц находятся 14 пострадавших, в том числе ребенок.

Коммунальный коллапс на левом берегу

Кроме жилищного сектора, враг повредил инфраструктуру города. На левом берегу столицы зафиксированы серьезные перебои с водоснабжением. Специалисты Киевводоканала и энергетики уже работают над локализацией повреждений, чтобы возобновить подачу воды жителям Дарницкого и соседних районов.

«Спасатели продолжают разбирать завалы. Мы делаем все возможное, чтобы спасти каждую жизнь», — подчеркнул Виталий Кличко.

На месте происшествия развернут штаб помощи пострадавшим, работают психологи и волонтеры. Жителей просят не приближаться к месту проведения спасательных работ, чтобы не мешать спецтехнике.

Дата публикации 08:00, 14.05.26

Напомним, ночью и утром четверга, 14 мая, армия РФ ударила по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами.

