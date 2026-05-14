Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2882
Час на прочитання
2 хв

"Все горіло, люди кричали": чоловік зі зруйнованого будинку в Києві розповів про атаку

Сергій Федорович приїхав до Києва, рятуючись від керованих авіабомб на Дніпропетровщині, і знову опинився серед вибухів.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

Постраждалий мешканець зруйнованої багатоповерхівки в Києві Сергій Федорович розповів про перші секунди після російської атаки. Ударною хвилею його відкинуло у квартирі, а під’їзд поруч буквально «склався» від першого до дев’ятого поверхів.

Про це повідомляє телеграм-канал «Украина сейчас».

Сергій Федорович опинився серед постраждалих унаслідок атаки на столицю. Чоловік отримав осколкові поранення, також було пошкоджене його авто. Він розповів, що переїхав до Києва до доньки з Новопавлівки на Дніпропетровщині, рятуючись від постійних обстрілів.

«Звідти летіла ракета. І якраз встав і стояв у залі. І як бабахнуло — і мене відкинуло. Скло посипалось. Все горіло, люди кричали. Бачите, в чому був — вискочив. Поліція відвезла в поліклініку. Там зашили», — поділився пережитим Сергій Федорович.

Він каже, що знав сусідів із тієї частини будинку, яка зазнала найбільших руйнувань. Що сталося з людьми після обвалу — наразі лише здогадується.

«Ну, якщо все склалося… З дев’ятого по перший поверх склалося. Що там може бути? Незрозуміло, що там. Звісно, люди кричали», — сказав чоловік.

Сергій Федорович зізнається, що після пережитого не знає, де тепер шукати безпечне місце.

«Та я сам з Новопавлівки. В суботу повинен тікати звідси. З Дніпровської області. Сам переїхав сюди до доньки. Там КАБи вже летіли, удрав сюди, а тепер не знаю, куди далі бігти», — розповів він.

Атака на Київ сьогодні — які наслідки

Нагадаємо, у ніч та вранці 14 травня Росія масовано атакувала Київ балістикою та дронами, спричинивши масштабні руйнування у кількох районах. У Дарницькому районі внаслідок влучання у багатоповерхівку обвалилися конструкції: відомо про одного загиблого, з-під завалів врятували 27 людей, тривають пошукові роботи.

Загалом у столиці зафіксовано 31 постраждалого, серед яких дитина. У Дніпровському, Оболонському та Солом’янському районах через влучання та падіння уламків горять будинки, гаражі й авто, пошкоджено бізнес-центр та АЗС. На місцях працюють рятувальники ДСНС.

