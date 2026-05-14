- Київ
- 1020
- 1 хв
Руїни на місці будинку та люди під завалами: що відбувається на місці "прильоту" на Харківській у Києві
На Харківській у Києві триває розбір завалів після удару РФ.
Росія 14 травня масовано вдарила по Києву дронами й ракетами. З'явилися кадри з місця "прильоту" на Харківській.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Наші журналісти показали кадри з місця «прильоту».
Відомо, що під завалами перебувають люди.
Масована атака на Київ 14 травня — останні новини
Армія РФ 14 травня масовано атакувала Київ. Ворог застосував ударні дрони й балістичні ракети. У Дарницькому районі зруйновано під’їзд будинку — там загинула щонайменше одна людина. Тривають пошуки людей.
Після ударів у низці районів столиці спалахнули пожежі, є серйозні руйнування. ДСНС рятує людей.
Станом на 10 ранку відомо про 33 людини, які постраждали через удар РФ по Києву. Серед потерпілих — дитина, якій виповнився лише один сяць.