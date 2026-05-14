Развалины на месте дома и люди под завалами: что происходит на месте "прилета" на Харьковской в Киеве
У станции метро «Харьковская» в Киеве продолжается разбор завалов после удара РФ.
Россия 14 мая массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Появились кадры с места прилета в Дарницком районе столицы.
Наши журналисты показали кадры с места прилета. На видео видно, что вокруг — сами развалины и дым, образовавшийся в результате тушения пожаров. Все службы работают на местах с целью устранения последствий атаки.
В близлежащих домах выбиты окна и другие повреждения. Люди пытаются частично расчистить дворы своими силами.
Известно, что под завалами ставшего эпицентром удара РФ дома находятся люди. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Армия РФ 14 мая массированно атаковала Киев. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты. В Дарницком районе разрушен подъезд дома — там погиб по меньшей мере один человек. Продолжаются поиски людей.
После ударов в ряде районов столицы вспыхнули пожары, есть серьезные разрушения. ГСЧС спасает людей.
По состоянию на 10 утра известно о 33 человеках, пострадавших из-за удара РФ по Киеву. Среди пострадавших — ребенок, которому исполнилось всего один сять.