Наслідки нічного удару по Київщині 14 травня / © ДСНС України

Російські війська у ніч проти четверга, 14 травня, завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких є дитина. Рятувальники працювали одразу в п’яти районах області, ліквідовуючи пожежі та евакуюючи мешканців із пошкоджених багатоповерхівок.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Географія руйнувань та постраждалі

За уточненою інформацією, наслідки ворожих влучань та падіння уламків зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Найбільше людей постраждало у двох районах:

Бориспільський район: поранення отримали п’ятеро осіб, серед яких одна дитина . Рятувальники провели екстрену евакуацію 30 мешканців із пошкодженої багатоповерхівки.

Фастівський район: постраждали двоє людей.

Наслідки у житловому секторі

Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі. У населених пунктах області зафіксовано пошкодження: приватних житлових будинків; квартир у багатоповерхівках; господарчих споруд та гаражів; цивільних автомобілів.

Вогнеборці ДСНС працювали над ліквідацією численних пожеж у житловому секторі, які спалахнули одразу в кількох районах області.

Наслідки нічного удару по Київщині 14 травня / © ДСНС України

Допомога на місцях

Зараз на місцях подій продовжують працювати всі екстрені служби та психологи ДСНС. Фахівці допомагають людям оговтатися від пережитого та оцінюють масштаби завданих збитків.

«Інформація щодо руйнувань та стану постраждалих постійно уточнюється. Залучені всі служби взаємодії», — зазначають у рятувальній службі.

Нагадаємо, Росія другий день поспіль масовано б’є по Україні. Цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування. Загалом було випущено 731 засіб повітряного нападу. Сили ППО знищили 41 ракету та 652 безпілотники.

