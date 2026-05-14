- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 631
- Время на прочтение
- 2 мин
Ночной удар по Киевщине: количество пострадавших возросло, среди раненых — ребенок (фото)
В результате ночного удара оккупантов по Киевской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, а спасателям пришлось эвакуировать 30 жителей многоэтажки в Бориспольском районе.
Российские войска в ночь на четверг, 14 мая, нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки пострадали семь человек, среди которых есть ребенок. Спасатели работали сразу в пяти районах области, ликвидируя пожары и эвакуируя жителей из поврежденных многоэтажек.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
География разрушений и пострадавших
По уточненной информации, последствия вражеских попаданий и падение обломков зафиксированы в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах.
Больше всего людей пострадало в двух районах:
Бориспольский район: ранения получили пять человек, среди которых один ребенок. Спасатели провели экстренную эвакуацию 30 жителей из поврежденной многоэтажки.
Фастовский район: пострадали два человека.
Последствия в жилом секторе
Враг прицельно избивал по гражданской инфраструктуре. В населенных пунктах области зафиксированы повреждения: частных жилых домов; квартир в многоэтажках; хозяйственных построек и гаражей; гражданских автомобилей.
Пожарные ГСЧС работали над ликвидацией многочисленных пожаров в жилом секторе, которые вспыхнули сразу в нескольких районах области.
Помощь на местах
Сейчас на местах продолжают работать все экстренные службы и психологи ГСЧС. Специалисты помогают людям оправиться от пережитого и оценивают масштабы нанесенного ущерба.
«Информация о разрушениях и состоянии пострадавших постоянно уточняется. Вовлечены все службы взаимодействия», — отмечают в спасательной службе.
Напомним, Россия второй день подряд массированно бьет по Украине. Этой ночью россияне совершили комбинированную атаку с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности было выпущено 731 средство воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 41 ракету и 652 беспилотника.