Київ
Росія всю ніч і ранок била по Києву: частина міста без води, дороги перекривають

Кияни продовжують оговтуватися після жахливої нічної атаки. У столиці обмежили рух транспорту, також є перебої з водою.

Атака на Київ

У Києві після атаки РФ обмежили рух транспорту. Мешканцям столиці варто враховувати інформацію для планування маршруту.

Про це інформує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Києві перекрили рух після атаки РФ

  • вулицею Холодноярською (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Охтирською);

  • провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Холодноярською до перехрестя з вулицею Михайла Максимовича);

  • вулицею Братства Тарасівців (від перехрестя з вулицями Ревуцького та проспектом Миколи Бажана).

«Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту», — закликали містян.

Також за словами мера Києва, у частини жителів міста відсутня вода.

«На лівому березі столиці внаслідок атаки вороги перебої з водопостачанням», — поінформував він.

Атака на Київ 14 травня

Нагадаємо, армія РФ 14 травня масовано атакувала Київ. Ворог застосував ударні дрони й балістичні ракети. У Дарницькому районі зруйновано під’їзд будинку, загинула щонайменше одна людина, пошуки людей тривають.

Після ударів у низці районів столиці спалахнули пожежі, фіксують серйозні руйнування.

