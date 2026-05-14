Росія всю ніч і ранок била по Києву: частина міста без води, дороги перекривають
Кияни продовжують оговтуватися після жахливої нічної атаки. У столиці обмежили рух транспорту, також є перебої з водою.
У Києві після атаки РФ обмежили рух транспорту. Мешканцям столиці варто враховувати інформацію для планування маршруту.
Про це інформує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
У Києві перекрили рух після атаки РФ
вулицею Холодноярською (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Охтирською);
провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Холодноярською до перехрестя з вулицею Михайла Максимовича);
вулицею Братства Тарасівців (від перехрестя з вулицями Ревуцького та проспектом Миколи Бажана).
«Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту», — закликали містян.
Також за словами мера Києва, у частини жителів міста відсутня вода.
«На лівому березі столиці внаслідок атаки вороги перебої з водопостачанням», — поінформував він.
Атака на Київ 14 травня
Нагадаємо, армія РФ 14 травня масовано атакувала Київ. Ворог застосував ударні дрони й балістичні ракети. У Дарницькому районі зруйновано під’їзд будинку, загинула щонайменше одна людина, пошуки людей тривають.
Після ударів у низці районів столиці спалахнули пожежі, фіксують серйозні руйнування.