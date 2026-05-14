Россия всю ночь и утро била по Киеву: часть города без воды, дороги перекрывают

Киевляне продолжают приходить в себя после ужасной ночной атаки. В столице ограничили движение транспорта, также есть перебои с водой.

Атака на Киев

В Киеве после атаки РФ ограничили движение транспорта. Жителям столицы следует учитывать информацию для планирования маршрута.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Киеве перекрыли движение после атаки РФ

  • по улице Холодноярской (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Ахтырской);

  • по переулку Ахтырскому (от перекрестка с Холодноярской улицей до перекрестка с улицей Михаила Максимовича);

  • по улице Братства Тарасовцев (от перекрестка с улицами Ревуцкого и проспектом Николая Бажана).

«Учтите эту информацию при планировании своего маршрута», — призвали горожан.

Также, по словам мэра Киева, у части жителей города отсутствует вода.

"На левом берегу столицы в результате атаки враги перебои с водоснабжением", - проинформировал он.

Атака на Киев 14 мая

Напомним, армия РФ 14 мая массированно атаковала Киев. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты. В Дарницком районе разрушен подъезд дома, погиб по меньшей мере один человек, поиски людей продолжаются.

После ударов в ряде районов столицы вспыхнули пожары, фиксируют серьезные разрушения.

