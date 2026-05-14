Россия всю ночь и утро била по Киеву: часть города без воды, дороги перекрывают

Атака на Киев

В Киеве после атаки РФ ограничили движение транспорта. Жителям столицы следует учитывать информацию для планирования маршрута.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

по улице Холодноярской (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Ахтырской);

по переулку Ахтырскому (от перекрестка с Холодноярской улицей до перекрестка с улицей Михаила Максимовича);

по улице Братства Тарасовцев (от перекрестка с улицами Ревуцкого и проспектом Николая Бажана).

«Учтите эту информацию при планировании своего маршрута», — призвали горожан.

Также, по словам мэра Киева, у части жителей города отсутствует вода.

"На левом берегу столицы в результате атаки враги перебои с водоснабжением", - проинформировал он.

Атака на Киев 14 мая

Напомним, армия РФ 14 мая массированно атаковала Киев. Враг применил ударные дроны и баллистические ракеты. В Дарницком районе разрушен подъезд дома, погиб по меньшей мере один человек, поиски людей продолжаются.

После ударов в ряде районов столицы вспыхнули пожары, фиксируют серьезные разрушения.

