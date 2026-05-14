"Все горело, люди кричали": мужчина из разрушенного дома в Киеве рассказал об атаке

Последствия атаки на Киев

Реклама

Пострадавший житель разрушенной многоэтажки в Киеве Сергей Федорович рассказал о первых секундах после российской атаки. Ударной волной его отбросило в квартире, а подъезд рядом буквально «сложился» с первого по девятый этажи.

Об этом сообщает телеграм-канал «Украина сейчас».

Сергей Федорович оказался среди пострадавших в результате атаки на столицу. Мужчина получил осколочные ранения, также было повреждено его авто. Он рассказал, что переехал в Киев к дочери из Новопавловки на Днепропетровщине, спасаясь от постоянных обстрелов.

Реклама

«Оттуда летела ракета. И как раз встал и стоял в зале. И как бабахнуло — и меня отбросило. Стекло посыпалось. Все горело, люди кричали. Видите, в чем был — выскочил. Полиция отвезла в поликлинику. Там зашили», — поделился пережитым Сергей Федорович.

Он говорит, что знал соседей из той части дома, которая подверглась наибольшим разрушениям. Что произошло с людьми после обвала — пока только догадывается.

«Ну, если все сложилось… С девятого по первый этаж сложилось. Что там может быть? Непонятно, что там. Конечно, люди кричали», — сказал мужчина.

Сергей Федорович признается, что после пережитого не знает, где теперь искать безопасное место.

Реклама

«Да я сам из Новопавловки. В субботу должен бежать отсюда. Из Днепровской области. Сам переехал сюда к дочке. Там КАБы уже летели, удрал сюда, а теперь не знаю, куда дальше бежать», — рассказал он.

Атака на Киев сегодня — какие последствия

Напомним, в ночь и утром 14 мая Россия массированно атаковала Киев баллистикой и дронами, вызвав масштабные разрушения в нескольких районах. В Дарницком районе в результате попадания в многоэтажку обвалились конструкции: известно об одном погибшем, из-под завалов спасли 27 человек, продолжаются поисковые работы.

Всего в столице зафиксирован 31 пострадавший, среди которых ребенок. В Днепровском, Оболонском и Соломенском районах из-за попадания и падения обломков горят дома, гаражи и авто, повреждены бизнес-центр и АЗС. На местах работают спасатели ГСЧС.

Новости партнеров