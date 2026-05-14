Кровавый удар по Киеву: более 10 человек пропали без вести, спасатели разбирают завалы

После атаки на Киев пропавшими без вести считаются более 10 человек / © МВС

В результате российской атаки на Киев стало известно о более 10 пропавших без вести киевлянах. Их ищут под завалами обрушенного подъезда в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В ликвидации последствий российской атаки на Украину привлечены более 1500 спасателей. Из них около 600 привлечены к работам в Киеве.

«Именно столица этой ночью потерпела наибольший удар. В Дарницком районе идет поисково-спасательная операция», — пишет Клименко.

По состоянию на 11:35 известно о трех погибших. Спасатели достали их из-под завалов. Есть информация о более 10 пропавших без вести — сейчас их ищут. К поиску привлекли 6 кинологических расчетов.

На этой локации зафиксировано более 30 раненых человек. Спасатели смогли спасти еще 28 человек из разрушенного дома. На месте работают психологи и полиция. Они поддерживают людей, которые ищут своих родственников и тех, чьи родственники сегодня погибли.

Следователи зарегистрировали более сотни обращений о повреждении имущества.

«Если в результате российского удара транспортное средство уничтожено или повреждено без возможности ремонта, то оно должно быть снято с государственного учета», — сообщает Клименко.

Для этого на месте российской атаки работают мобильные сервисные центры, услуга бесплатна и предоставляется сразу.

Атака на Киев 14 мая: последние новости

Напомним, 14 мая Россия совершила массированную атаку на Киев, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где в результате попадания разрушен подъезд жилого дома.

На месте прилета образовались руины, в окрестных зданиях выбиты окна, а в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

Сейчас известно о трех погибших и более 40 раненых. Среди пострадавших есть месячный младенец, который отравился угарным газом. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий и разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

Россияне также атаковали Киевскую область. В результате атаки пострадали семь человек, среди которых есть ребенок. Спасатели работали в пяти районах области — Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском.

Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, хозяйственных построек и автомобилей. Самая критическая ситуация сложилась в Бориспольском районе. Там пять раненых, спасатели эвакуировали 30 человек.

Еще два человека пострадали в Фастовском районе. Сейчас на местах попадания и падения обломков работают экстренные службы и психологи ГСЧС, продолжается ликвидация пожаров и уточнение масштабов ущерба.

