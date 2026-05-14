Кривавий удар по Києву: понад 10 людей зникли безвісти, рятувальники розбирають завали

У Києві після атаки понад 10 людей вважаються зниклими безвісти / © МВС

Реклама

Унаслідок російської атаки на Київ стало відомо про понад 10 зниклих безвісти киян. Їх шукають під завалами обваленого під’їзду в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Після атаки на Київ понад 10 людей зникли безвісти

До ліквідації наслідків російської атаки на Україну залучено понад 1500 рятувальників. З них майже 600 залучені до робіт у Києві.

Реклама

«Саме столиця цієї ночі зазнала найбільшого удару. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція», — пише Клименко.

Станом на 11:35 відомо про трьох загиблих людей. Рятувальники дістали їх з-під завалів. Є інформація про понад 10 зниклих безвісти — зараз їх шукають. До пошуку залучили 6 кінологічних розрахунків.

На цій локації зафіксовано понад 30 поранених людей. Рятувальники змогли врятувати ще 28 людей зі зруйнованого будинку. На місці працюють психологи та поліція. Вони підтримують тих, хто шукає своїх родичів, та тих, чиї родичі сьогодні загинули.

Слідчі зареєстрували понад сотню звернень про пошкодження майна.

Реклама

«Якщо внаслідок російського удару транспортний засіб знищено чи пошкоджено без можливості ремонту, то він має бути знятий з державного обліку», — повідомляє Клименко.

Для цього на місці російської атаки працюють мобільні сервісні центри, послуга безкоштовна і надається одразу.

Атака на Київ 14 травня: останні новини

Нагадаємо, 14 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши ударні дрони та балістичні ракети. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд житлового будинку.

На місці «прильоту» утворилися руїни, у навколишніх будівлях вибито вікна, а в кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Реклама

Наразі відомо про трьох загиблих та понад 40 поранених. Серед постраждалих є місячне немовля, яке отруїлося чадним газом. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків та розбирання завалів, під якими ще можуть перебувати люди.

Росіяни також атакували Київську область. Внаслідок атаки постраждало семеро людей, серед яких є дитина. Рятувальники працювали у п’яти районах області — Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському.

Зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, господарських споруд та автомобілів. Найкритичніша ситуація склалася у Бориспільському районі. Там п’ять поранених, рятувальники евакуювали 30 людей.

Ще двоє людей постраждали у Фастівському районі. Наразі на місцях влучань і падіння уламків працюють екстрені служби та психологи ДСНС, триває ліквідація пожеж і уточнення масштабів збитків.

Реклама

Новини партнерів