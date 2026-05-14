- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1099
- Час на прочитання
- 2 хв
Атака РФ знищила офіс української оборонної компанії: деталі
Через удар РФ по Києву офіс Skyeton зазнав руйнувань.
Внаслідок удару по Києву знищено офіс важливої оборонної компанії Skyeton. Вона займається виробництвом безпілотних технологій.
Про це повідомила українська компанія Skyeton.
Там заявили, що ризики атак з боку РФ були очевидні, тому заздалегідь релокували виробничі потужності до різних регіонів України та за кордон.
«Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові», — зазначили у компанії.
Там також наголосили, що попри атаку не припинять постачання безпілотних технологій для Сил оборони України.
«Компанія продовжить свою роботу та постачання безпілотних технологій Силам оборони України, аби наблизити день, коли ми та наші близькі нарешті будемо в безпеці та під мирним небом на своїй землі», — йдеться у заяві.
Масований удар по Києву 14 травня
Раніше президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на масований російський удар по Києву та інших містах України. Він заявив, що РФ випустила по Україні сотні дронів і десятки ракет, а головною ціллю атаки була саме столиця. Зеленський наголосив, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є загиблі й десятки поранених, серед яких немовля. Президент також закликав партнерів посилити тиск на Росію та допомогу українській ППО.
Станом на 14:45 відомо про 5 жертв російської атаки на Київ. Ще понад 20 людей вважаються зниклими безвісти. Поранень зазнали 30 осіб. Рятувальники безупинно працюють на місцях обстрілу, розбираючи завали та надаючи допомогу потерпілим.