"Крик останньої надії": киянин розповів, як разом із ДСНС рятував жінку з-під завалів

У Києві юнак кинувся на допомогу жінці, яка опинилася під завалами через удар РФ.

Хлопець на ім’я Іван допоміг ДСНС врятувати людину, яка опинилася у пастці після атаки РФ по Києву. Він почув її крик під завалами.

Про це повідомляє «Суспільне».

Хлопець разом із батьком мешкає неподалік пошкодженого будинку у Дарницькому районі Києва. Він у перші хвилини допомагав рятувальникам діставати людей з-під завалів.

Юнак пригадує, що потерпіла була у шоковому стані.

«Біля ДСНСника почув крик жінки, крик страшний, як останньої надії. Підриваюсь туди, починаю розкопувати. Ми вдвох стаємо, починаємо розгрібати. В цей момент тушать вогонь і цей дим дме на нас, дуже важко дихати, я на колінах стою в цій виямці та отак гребу. Нічого не видно. Жінка плаче, у неї істерика… Слава Богу, врятували», — розповідає 18-річний Іван.

Раніше чоловік зі зруйнованого будинку у Києві розповів про перші хвилини після удару. Він розумів, що летить ракета, тож став у залі, сподіваючись убезпечити себе. «Як бабахнуло — і мене відкинуло. Скло посипалось. Все горіло, люди кричали. Бачите, в чому був — вискочив. Поліція відвезла в поліклініку. Там зашили», — поділився пережитим Сергій Федорович.

