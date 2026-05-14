Атака РФ уничтожила офис украинской оборонной компании: детали

В результате удара по Киеву уничтожен офис важной оборонной компании Skyeton. Она занимается созданием беспилотных технологий.

Об этом сообщила украинская компания Skyeton.

Там заявили, что риски атак со стороны РФ были очевидны, поэтому заранее релоцировали производственные мощности в разных регионах Украины и за границу.

«Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были к этому готовы», — отметили в компании.

Там также подчеркнули, что, несмотря на атаку, не прекратят поставки беспилотных технологий для Сил обороны Украины.

«Компания продолжит свою работу и поставку беспилотных технологий Силам обороны Украины, чтобы приблизить день, когда мы и наши близкие, наконец, будем в безопасности и под мирным небом на своей земле», — говорится в заявлении.

Массированный удар по Киеву 14 мая

Ранее президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на массированный российский удар по Киеву и другим городам Украины. Он заявил, что РФ выпустила по Украине сотни дронов и десятки ракет, а главной целью атаки была именно столица. Зеленский подчеркнул, что в результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, есть погибшие и десятки раненых, среди которых младенец. Президент также призвал партнеров усилить давление на Россию и помощь украинской ПВО.

По состоянию на 14:45 известно о 5 жертвах российской атаки на Киев. Еще более 20 человек считаются пропавшими без вести. Ранения получили 30 человек. Спасатели непрерывно работают на местах обстрела, разбирая завалы и оказывая помощь пострадавшим.

