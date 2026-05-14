У Києві з-під завалів витягнули ще два тіла: кількість загиблих зросла до 7, пошуки тривають

Кількість загиблих у Києві зросла / © Володимир Зеленський

Внаслідок російської кривавої атаки на Київ 14 травня кількість загиблих знову зросла. Станом на 15:00 відомо вже про сімох загиблих. Тіла ще двох людей рятувальники ДСНС дістали з-під завалів.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі для «РБК-Україна».

На місці події працюють психологи та кінологи ДСНС. Важку інженерну техніку долучили до розбору завалів.

Близько 20 людей досі вважаються зниклими безвісти. Вони можуть перебувати під завалами. Рятувальна операція триває.

Станом на 15:00 у Києві внаслідок російської атаки вже 7 загиблих. У ДСНС повідомили, що серед загиблих під завалами будинку в Дарницькому районі — дитина 2013 року народження.

Загалом у Києві через російський обстріл постраждало 39 людей, з них 1 дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати.

Атака на Київ 14 травня: останні новини

Нагадаємо, 14 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши ударні дрони та балістичні ракети. В Дарницькому районі столиці зафіксовано серйозні руйнування: внаслідок влучання зруйновано під’їзд житлового будинку. Загинуло семеро людей. Кількість загиблих може збільшитися.

На місці «прильоту» тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами все ще можуть перебувати люди.

Наразі всі профільні служби ліквідовують наслідки ударів та гасять пожежі, які спалахнули в кількох районах міста. У прилеглих до епіцентру вибуху будівлях вибито вікна, а територія вкрита руїнами. Місцеві мешканці допомагають розчищати двори, поки рятувальники ДСНС продовжують пошуки постраждалих.

За інформацією мера Віталія Кличка, наразі у стаціонарах міста перебувають 20 пацієнтів, серед яких є діти. Лікарі надають усю необхідну допомогу пораненим, що постраждали від прямих влучань і падіння уламків ракет.

Особливу увагу медики приділяють наймолодшим потерпілим, зокрема, одномісячній дитині, яка зараз перебуває під наглядом фахівців. Вона отруїлася чадним газом.

