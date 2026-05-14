В Киеве из-под завалов вытащили еще два тела: количество погибших возросло до 7, поиски продолжаются
После российской атаки на Киев количество жертв снова возросло. Спасатели достали из-под завалов еще двух погибших. Поиски людей под завалами продолжаются.
В результате российской кровавой атаки на Киев 14 мая количество погибших вновь возросло. По состоянию на 15:00 известно уже о семи погибших. Тела еще двоих людей спасатели ГСЧС достали из-под завалов.
Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии для РБК-Украина.
В Киеве уже 7 погибших от российской атаки
На месте происшествия работают психологи и кинологи ГСЧС. Тяжелую инженерную технику приобщили к разбору завалов.
Около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Они могут находиться под завалами. Спасательная операция продолжается.
По состоянию на 15:00 в Киеве в результате российской атаки уже 7 погибших. В ГСЧС сообщили, что среди погибших под завалами дома в Дарницком районе — ребенок 2013 года рождения.
Всего в Киеве из-за российских обстрелов пострадали 39 человек, из них 1 ребенок. Еще 28 человек удалось спасти.
Атака на Киев 14 мая: последние новости
Напомним, 14 мая Россия совершила массированную атаку на Киев, применив ударные дроны и баллистические ракеты. В Дарницком районе столицы зафиксированы серьезные разрушения: в результате попадания разрушен подъезд жилого дома. Погибли семь человек. Число погибших может увеличиться.
На месте прилета продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами все еще могут находиться люди.
Все профильные службы ликвидируют последствия ударов и тушат пожары, вспыхнувшие в нескольких районах города. В прилегающих к эпицентру взрыва постройках выбиты окна, а территория покрыта руинами. Местные жители помогают расчищать дворы, пока спасатели ГСЧС продолжают поиски пострадавших.
По информации мэра Виталия Кличко, сейчас в стационарах города находятся 20 пациентов, среди которых есть дети. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым, пострадавшим от прямых попаданий и падения обломков ракет.
Особое внимание медики уделяют самым молодым пострадавшим, в частности, одномесячному ребенку, который сейчас находится под наблюдением специалистов. Ребенок отравился угарным газом.