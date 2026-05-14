- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 282
- Час на прочитання
- 1 хв
Російський удар по Києву пошкодив склад видавництва
На щастя, після удару російських терористів ніхто з працівників не постраждав, а книжки залишилися неушкодженими.
Внаслідок російської атаки в ніч проти 14 травня у Києві було пошкоджено склад українського видавництва «Ще одну сторінку».
Про це повідомили в Telegram-каналі видавництва.
Від удару російських терористів ніхто з працівників не постраждав, а книжки залишилися неушкодженими. Проте на складі відсутнє електропостачання.
Оскільки київський склад є базою для інтернет-магазину видавництва, замовлені книжки читачам будуть відправлені з затримкою.
«На наш київський склад був „приліт“, тому відправлення замовлень буде з затримкою. Перепрошуємо за незручності», — йдеться у повідомленні.
Наразі у видавництві відновили роботу складу, увімкнувши генератор.
Раніше повідомлялося, що серед загиблих внаслідок російського удару по Києву — відомий хокеїст Юрій Орлов.
Нагадаємо, в ніч проти 14 травня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на столицю України від початку вторгнення. У Дарницькому районі Києва обвалився підʼїзд багатоповерхівки.
Наразі офіційна кількість загиблих внаслідок цього масованого терористичного удару по столиці сягнула дев’яти осіб.