Російський удар по Києву пошкодив склад видавництва

На щастя, після удару російських терористів ніхто з працівників не постраждав, а книжки залишилися неушкодженими.

Богдан Скаврон
Видавництво "Ще одну сторінку"

Видавництво «Ще одну сторінку» / © Видавнитво "Ще одну сторінку"

Внаслідок російської атаки в ніч проти 14 травня у Києві було пошкоджено склад українського видавництва «Ще одну сторінку».

Про це повідомили в Telegram-каналі видавництва.

Від удару російських терористів ніхто з працівників не постраждав, а книжки залишилися неушкодженими. Проте на складі відсутнє електропостачання.

Оскільки київський склад є базою для інтернет-магазину видавництва, замовлені книжки читачам будуть відправлені з затримкою.

«На наш київський склад був „приліт“, тому відправлення замовлень буде з затримкою. Перепрошуємо за незручності», — йдеться у повідомленні.

Наразі у видавництві відновили роботу складу, увімкнувши генератор.

Раніше повідомлялося, що серед загиблих внаслідок російського удару по Києву — відомий хокеїст Юрій Орлов.

Нагадаємо, в ніч проти 14 травня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на столицю України від початку вторгнення. У Дарницькому районі Києва обвалився підʼїзд багатоповерхівки.

Наразі офіційна кількість загиблих внаслідок цього масованого терористичного удару по столиці сягнула дев’яти осіб.

