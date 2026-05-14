У Києві внаслідок російського удару загинув відомий хокеїст
Одним із загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 14 травня був відомий хокеїст Юрій Орлов.
Про це повідомили в комітеті Верховної Ради з питань молоді і спорту.
Спортсмен проживав у Дарницькому районі Києва, де російська ракета влучила в житловий будинок. За попередніми даними, разом із Юрієм загинула його дівчина.
30-річний Юрій Орлов був колишнім гравцем столичних клубів «Крижинка-Компаньйон» та «Дженералз».
У сезонах 2015-2017 років Юрій провів 66 матчів у чемпіонаті України, закинув сім шайб та віддав п’ять результативних передач.
«У хокейній спільноті його знали як надійного командного гравця, який стабільно виступав на професійному рівні та працював на результат команди», — йдеться у повідомленні.
У парламентському комітеті висловили щирі співчуття рідним, близьким, друзям загиблого та всій хокейній спільноті України.
«Ця трагедія — ще один болючий доказ того, що російські обстріли щодня забирають життя мирних українців, серед яких — представники спортивної спільноти», — наголосили в Раді.
Нагадаємо, у ніч проти 14 травня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на столицю України від початку вторгнення. У Дарницькому районі Києва обвалився підʼїзд багатоповерхівки.
Станом на 16:30 було відомо про вісім жертв російської атаки на Київ. Серед загиблих — 13-річна дівчинка.