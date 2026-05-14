"Склався" під'їзд у Києві після удару РФ: кількість загиблих знову зросла (фото)

Удар по Києву 14 травня / © ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва зросла до 12 людей.

Про це повідомили в ДСНС.

За словами рятувальників, до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, з них — 2 дитини.

«Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом — 170 рятувальників, 51 одиниця техніки», — додали в ДСНС.

Нагадаємо, вночі та зранку четверга, 14 травня, армія Російської Федерації вдарила по Києву безпілотниками та балістичними ракетами. В кількох районах столиці сталися влучання.

Зокрема, в Дарницькому районі ворожа ракета зруйнувала багатоповерхівку. Внаслідок вибухової хвилі та уламків сталося часткове обвалення будинку.

Нинішній удар став наймасштабнішим від початку вторгнення Росії до України — ворог використав увесь спектр наявних засобів.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив 15 травня Днем жалоби в столиці за загиблими внаслідок наймасштабнішої ворожої атаки.

