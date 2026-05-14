ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
645
Час на прочитання
1 хв

"Склався" під'їзд у Києві після удару РФ: кількість загиблих знову зросла (фото)

Кривава атака РФ на Київ забрала життя 12 людей, зокрема двох дітей. Але жертв може бути більше, адже пошукові роботи ще тривають.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Удар по Києву 14 травня

Удар по Києву 14 травня / © ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва зросла до 12 людей.

Про це повідомили в ДСНС.

За словами рятувальників, до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, з них — 2 дитини.

«Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом — 170 рятувальників, 51 одиниця техніки», — додали в ДСНС.

Удар по Києву 14 травня (5 фото)

Удар по Києву 14 травня_5
Удар по Києву 14 травня_3
Удар по Києву 14 травня_4
Удар по Києву 14 травня_1
Удар по Києву 14 травня_2

Нагадаємо, вночі та зранку четверга, 14 травня, армія Російської Федерації вдарила по Києву безпілотниками та балістичними ракетами. В кількох районах столиці сталися влучання.

Зокрема, в Дарницькому районі ворожа ракета зруйнувала багатоповерхівку. Внаслідок вибухової хвилі та уламків сталося часткове обвалення будинку.

Нинішній удар став наймасштабнішим від початку вторгнення Росії до України — ворог використав увесь спектр наявних засобів.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив 15 травня Днем жалоби в столиці за загиблими внаслідок наймасштабнішої ворожої атаки.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie