"Склався" під'їзд у Києві після удару РФ: кількість загиблих знову зросла (фото)
Кривава атака РФ на Київ забрала життя 12 людей, зокрема двох дітей. Але жертв може бути більше, адже пошукові роботи ще тривають.
Кількість загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва зросла до 12 людей.
Про це повідомили в ДСНС.
За словами рятувальників, до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, з них — 2 дитини.
«Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом — 170 рятувальників, 51 одиниця техніки», — додали в ДСНС.
Удар по Києву 14 травня (5 фото)
Нагадаємо, вночі та зранку четверга, 14 травня, армія Російської Федерації вдарила по Києву безпілотниками та балістичними ракетами. В кількох районах столиці сталися влучання.
Зокрема, в Дарницькому районі ворожа ракета зруйнувала багатоповерхівку. Внаслідок вибухової хвилі та уламків сталося часткове обвалення будинку.
Нинішній удар став наймасштабнішим від початку вторгнення Росії до України — ворог використав увесь спектр наявних засобів.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив 15 травня Днем жалоби в столиці за загиблими внаслідок наймасштабнішої ворожої атаки.