"Сложился" подъезд в Киеве после удара РФ: количество погибших снова возросло (фото)

Кровавая атака РФ на Киев унесла жизни 12 человек, в том числе двоих детей. Но жертв может быть больше, ведь поисковые работы еще продолжаются.

Дмитрий Гулийчук
Удар по Киеву 14 мая

Число погибших в результате удара РФ по многоэтажке в Дарницком районе Киева возросло до 12 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По словам спасателей, до 12 человек возросло число погибших в результате российского удара по Киеву, из них — 2 ребенка.

«Поисково-спасательные работы в Дарницком районе продолжаются. Работают психологи, 3 кинологических расчета ГСЧС. Всего — 170 спасателей, 51 единица техники», — добавили в ГСЧС.

Удар по Киеву 14 мая

Удар по Києву 14 травня_5
Удар по Києву 14 травня_3
Удар по Києву 14 травня_4
Удар по Києву 14 травня_1
Удар по Києву 14 травня_2

Напомним, ночью и утром четверга, 14 мая, армия Российской Федерации ударила по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами. В нескольких районах столицы произошли попадания.

В частности, в Дарницком районе вражеская ракета разрушила многоэтажку. В результате взрывной волны и обломков произошло частичное обрушение дома.

Нынешний удар стал самым масштабным с начала вторжения России в Украину — враг использовал весь спектр имеющихся средств.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил 15 мая Днем траура в столице по погибшим в результате самой масштабной вражеской атаки.

