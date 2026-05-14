Вода є в усіх районах: у Києві повністю відновили постачання після нічного удару

У Києві повністю відновили водопостачання після масованої атаки / © pixabay.com

Реклама

У четвер, 14 травня, в усіх районах Києва стабілізували тиск у системі та повністю відновили водопостачання, яке було тимчасово порушене через масований нічний обстріл з боку російських окупантів та пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Резервне живлення та оперативність комунальників

За словами мера, перебої з постачанням води на лівому березі міста виникли винятково через пошкодження об’єктів електропостачання під час масованої атаки. Проте фахівцям «Київводоканалу» вдалося швидко виправити ситуацію завдяки заздалегідь відпрацьованим алгоритмам дій та злагодженій взаємодії між різними комунальними службами.

Реклама

Вирішальну роль у швидкому відновленні відіграло ефективне використання систем резервного живлення. Це дозволило оперативно виконати необхідні роботи, стабілізувати тиск у трубах та повернути штатний режим водопостачання абсолютно для всіх столичних споживачів.

Масований удар по Києву — наслідки атаки

Нагадаємо, що в ніч проти 14 травня Росія здійснила безпрецедентну комбіновану атаку на столицю, використавши ударні дрони, а також крилаті та балістичні ракети. Найбільш трагічні наслідки зафіксовані у Дарницькому районі, де ворожа ракета обвалила під’їзд житлової багатоповерхівки. На місці досі триває пошуково-рятувальна операція.

Окрім цього, значні руйнування зафіксовано у Дніпровському, Оболонському, Соломʼянському та Шевченківському районах міста, де уламки пошкодили приватні будинки, бізнес-центр та паркінг.

Саме через цей масований терор частина киян зранку залишилася без водопостачання. Крім того, задля ліквідації наслідків прильотів патрульна поліція була змушена перекрити рух транспорту на кількох ділянках, зокрема на вулицях Холодноярській, Братства Тарасівців та у провулку Охтирському, аби забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки та карет швидкої допомоги.

Реклама

Новини партнерів