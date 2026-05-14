У Києві знову зросла кількість жертв російської атаки

Руйнування будинку в Києві після таки 14 травня / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість жертв російської атаки на Київ 14 травня зросла від семи до восьми. Серед загиблих опинилася 13-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За оновленими даними, внаслідок атаки на столицю загинули восьмеро людей. Серед жертв — 13-річна дівчинка.

Реклама

«Черговий доказ того, що росія воює проти мирного населення та прагне знищити українців», — наголосив очільник КМВА.

Він висловив співчуття всім родинам, які цього дня втратили своїх близьких.

Атака на Київ та область 14 травня — що відомо

Київ та область оговтуються після однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення російських атак. У Дарницькому районі через пряме влучання ракети обвалився підʼїзд дев’ятиповерхівки: повністю зруйновано 34 квартири. До цього моменту повідомлялося про сімох загиблих та 40 постраждалих, рятувальна операція триває. Загалом у Києві руйнування зафіксовані на 20 локаціях, серед яких житлові будинки, школа та ветеринарна клініка.

На Київщині внаслідок обстрілів спалахнули пожежі та зафіксовані пошкодження у п’яти районах, відомо про близько 10 постраждалих, зокрема дитину.

Реклама

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, наголосивши, що удари по цивільній та критичній інфраструктурі доводять небажання Росії завершувати війну, і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на агресора та допомогу в захисті українського неба.

Новини партнерів