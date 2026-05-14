ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1070
Час на прочитання
1 хв

У Києві знову зросла кількість жертв російської атаки

В КМВА наголосили, що ця атака стала черговим доказом намірів Росії знищити український народ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Руйнування будинку в Києві після таки 14 травня

Руйнування будинку в Києві після таки 14 травня / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість жертв російської атаки на Київ 14 травня зросла від семи до восьми. Серед загиблих опинилася 13-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За оновленими даними, внаслідок атаки на столицю загинули восьмеро людей. Серед жертв — 13-річна дівчинка.

«Черговий доказ того, що росія воює проти мирного населення та прагне знищити українців», — наголосив очільник КМВА.

Він висловив співчуття всім родинам, які цього дня втратили своїх близьких.

Атака на Київ та область 14 травня — що відомо

Київ та область оговтуються після однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення російських атак. У Дарницькому районі через пряме влучання ракети обвалився підʼїзд дев’ятиповерхівки: повністю зруйновано 34 квартири. До цього моменту повідомлялося про сімох загиблих та 40 постраждалих, рятувальна операція триває. Загалом у Києві руйнування зафіксовані на 20 локаціях, серед яких житлові будинки, школа та ветеринарна клініка.

На Київщині внаслідок обстрілів спалахнули пожежі та зафіксовані пошкодження у п’яти районах, відомо про близько 10 постраждалих, зокрема дитину.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, наголосивши, що удари по цивільній та критичній інфраструктурі доводять небажання Росії завершувати війну, і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на агресора та допомогу в захисті українського неба.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1070
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie