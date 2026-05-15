Отец погиб на войне, а в Киеве Россия убила двух его дочерей: столицу всколыхнула страшная история

Удар РФ по жилому дому в Киеве. / © Associated Press

Реклама

В доме в Дарницком районе Киева российская ракета убила по меньшей мере троих детей. В частности, дочерей погибшего военного Евгения Яковлева.

Об этом сообщили на странице лицея №323 города Киева.

«С невыразимой болью сообщаем, что сегодня ночью российская ракета унесла жизни ученицы 6-А класса нашего лицея Яковлевой Любавы. Ее старшая сестра по-прежнему находится под завалами», — говорится в сообщении.

Реклама

Погибла в доме в доме в Дарницком районе Любава Яковлева. Фото: Лицей 323 г. Киева.

Отмечается, что три года назад при выполнении боевого задания погиб отец девочек — военный Евгений Яковлев с позывным «Рыжий».

Как сообщалось, 14 мая армия РФ совершила одну из самых больших атак на Киев. Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Дарницком районе, нанеся масштабные разрушения. В столице был объявлен День траура в память о жертвах самой массированной воздушной атаки.

На месте «прилета» уже более суток продолжаются спасательные работы. По состоянию на 06:00 15 мая количество погибших в Киеве выросло до 24 человек. В частности, россияне убили троих детей.

Новости партнеров