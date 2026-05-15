В Киеве увеличилось количество жертв российской атаки

Последствия ракетного удара по Киеву

Реклама

В результате российской атаки на Киев в ночь на 14 мая количество погибших возросло до 21 человека, среди них — трое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«21 человек, в том числе 3 ребенка, погибли из-за российской атаки по Киеву в ночь на 14 мая», — говорится в сообщении.

Реклама

В ГСЧС отметили, что спасатели непрерывно продолжают разбор завалов и поиск людей в разрушенном доме в Дарницком районе столицы.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что массированная комбинированная атака России по территории Украины свидетельствует о лицемерии российских властей и ее слабости в попытке завершить развязанную войну.

Мы ранее информировали, что Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты.

Новости партнеров