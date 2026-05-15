Київ
У Києві зросла кількість жертв російської атаки

Розбір завалів на місці удару продовжується цілодобово.

Наслідки ракетного удару по Києву

Наслідки ракетного удару по Києву / © ДСНС

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 14 травня кількість загиблих зросла до 21 людини, серед них — троє дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

«21 людина, в тому числі 3 дитини, загинули через російську атаку по Києву в ніч на 14 травня», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що рятувальники безперервно продовжують розбір завалів та пошук людей у зруйнованому будинку в Дарницькому районі столиці.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що масована комбінована атака Росії по території України свідчить про лицемірство російської влади та її слабкість у намаганні завершити розв’язану війну.

Ми раніше інформували, що Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши понад 1500 дронів і балістичні ракети.

