У Києві зросла кількість жертв російської атаки
Розбір завалів на місці удару продовжується цілодобово.
Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 14 травня кількість загиблих зросла до 21 людини, серед них — троє дітей.
Про це повідомили у ДСНС.
«21 людина, в тому числі 3 дитини, загинули через російську атаку по Києву в ніч на 14 травня», — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що рятувальники безперервно продовжують розбір завалів та пошук людей у зруйнованому будинку в Дарницькому районі столиці.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що масована комбінована атака Росії по території України свідчить про лицемірство російської влади та її слабкість у намаганні завершити розв’язану війну.
Ми раніше інформували, що Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши понад 1500 дронів і балістичні ракети.