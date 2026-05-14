Рятувальники дістали тіло дитини з-під завалів будинку в Києві: кількість жертв зросла (чутливе відео)

Атака РФ на Київ 14 травня / © ДСНС України

У Дарницькому районі Києва рятувальники вилучили тіло дитини з-під уламків житлового будинку, зруйнованого внаслідок російського удару в ніч проти 14 травня. На цей час офіційно підтверджено загибель 16 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наслідки атаки РФ на Київ 14 травня — що відомо

На місці трагедії триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Співробітники ДСНС працюють у посиленому режимі, намагаючись знайти тих, хто може залишатися під завалами.

Наразі рятувальники забезпечують безперервний розбір конструкцій та документують наслідки влучання у житловий сектор.

«Розбір завалів і пошук людей тривають безперервно. Інформація оновлюється», — наголосили у відомстві.

Атака РФ по Києву 14 травня — останні новини

Нагадаємо, вночі та вранці 14 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши балістичне озброєння і дрони-камікадзе. В кількох частинах міста зафіксовано «прильоти» та падіння уламків.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де пряме влучання ракети призвело до значного пошкодження житлової багатоповерхівки. Сильна вибухова хвиля спричинила часткове обвалення будівельних конструкцій дому.

За оцінками фахівців, цей обстріл став наймасованішим від початку повномасштабного вторгнення. Для удару по столиці противник задіяв максимальну кількість різних типів озброєння одночасно.

Через велику кількість жертв внаслідок терористичного акту мер Віталій Кличко оголосив 15 травня Днем жалоби. Київ вшанує пам’ять усіх загиблих під час цієї наймасштабнішої ворожої атаки.

