Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов дома в Киеве: количество жертв возросло (чувствительное видео)

Атака РФ на Киев / © ГСЧС Украины

В Дарницком районе Киева спасатели изъяли тело ребенка из-под обломков жилого дома, разрушенного в результате российского удара в ночь на 14 мая. К настоящему времени официально подтверждена гибель 16 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Последствия атаки РФ на Киев 14 мая — что известно

На месте трагедии идет масштабная поисково-спасательная операция. Сотрудники ГСЧС работают в усиленном режиме, пытаясь найти тех, кто может оставаться под завалами.

В настоящее время спасатели обеспечивают непрерывный разбор конструкций и документируют последствия попадания в жилищный сектор.

Атака РФ по Киеву 14 мая / © ГСЧС Украины

«Разбор завалов и поиск людей продолжается непрерывно. Информация обновляется», — отметили в ведомстве.

Напомним, ночью и утром 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев, применив баллистическое вооружение и дроны-камикадзе. В нескольких частях города зафиксированы прилеты и падения обломков.

Наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где прямое попадание ракеты привело к значительному повреждению жилой многоэтажки. Сильная взрывная волна повлекла за собой частичное обрушение строительных конструкций дома.

По оценкам специалистов, этот обстрел стал наиболее массированным с момента полномасштабного вторжения. Для удара по столице противник задействовал максимальное количество разных типов вооружения одновременно.

Из-за большого количества жертв в результате террористического акта, мэр Виталий Кличко объявил 15 мая Днем траура. Киев почтит память всех погибших во время этой самой масштабной вражеской атаки.

