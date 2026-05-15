Погода в Киеве резко изменится: синоптики предупредили, когда ударит непогода в разгар потепления

Синоптики рассказали, какой будет погода в столице 15 мая

В эту пятницу погода в Киеве и области обещает быть умеренно теплой, однако синоптики не исключают вероятность осадков в течение суток.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве 15 мая днем вероятны дожди, а температура воздуха днем прогреется до +20 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, на Киевщине 15 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Осадков синоптики не предвидят.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов теплое, днем воздух прогреется до комфортных +17…+22 градусов тепла.

В столице ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +19 до +21 градуса тепла.

На погодном портале Sinoptik прогнозируют пасмурную погоду в столице в течение дня, однако вечером небо станет чистым и ясным. Ночью ожидается мелкий дождь.

Температура воздуха будет колебаться от +11 градусов тепла ночью до +20 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 15 мая

