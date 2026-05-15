У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети по будинку в Дарницькому районі. Наразі відомо про 24 жертв.

Про це повідомили у ДСНС.

«Станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них три дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар», — йдеться у повідомленні.

Загалом у Києві внаслідок ударів вночі та зранку 14 травня постраждали 47 людей, зокрема двоє дітей. Окрім того, 30 людей вдалося врятувати.

Наразі рятувальні роботи на місці «прильоту» тривають.

Масована атака на Київ 14 травня

Вночі 14 травня РФ вдарила по житлових будинках у Києві. У кількох районах столиці сталися влучання. Зокрема, у Дарницькому ракета влетіла у багатоповерхівку, де обвалились конструкції та під уламками поховали людей.

Президент Володимир Зеленський назвав тип ракети, що вбила людей просто у власних квартирах. За попередніми даними, це — Х-101. Зі слів глави держави, росіяни виготовили цю ракету у другому кварталі 2026-го, тобто приблизно місяць тому.

Дата публікації 19:48, 14.05.26

