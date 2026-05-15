Погода в Києві різко зміниться: синоптики попередили, коли вдарить негода в розпал потепління

Синоптики розповіли, якою буде погода у столиці 15 травня

Цієї п’ятниці погода у Києві та області обіцяє бути помірно теплою, проте синоптики не виключають ймовірність опадів протягом доби.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 15 травня вдень ймовірні дощі, а температура повітря вдень прогріється до +20 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 15 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Опадів синоптики не передбачають.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах від +6 до +11 градусів тепле, вдень повітря прогріється до комфортних +17…+22 градусів тепла.

У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +21 градусу тепла.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують похмуру погоду у столиці упродовж дня, проте ввечері небо стане чистим та ясним. Уночі очікується дрібний дощ.

Температура повітря коливатиметься від +11 градусів тепла вночі до +20 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 15 травня / © скриншот

