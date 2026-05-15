ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
784
Час на прочитання
1 хв

Батько загинув на війні, а в Києві Росія вбила двох його доньок: столицю сколихнула страшна історія

У Києві російська ракета обірвала життя двох дітей військового, який три роки тому загинув на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Удар РФ по житловому будинку в Києві.

Удар РФ по житловому будинку в Києві. / © Associated Press

У будинку в Дарницькому районі Києва російська ракета вбила щонайменше трьох дітей. Зокрема, доньок загиблого військового Євгена Яковлєва.

Про це повідомили на сторінці ліцею № 323 міста Києва.

«З невимовним болем повідомляємо, що сьогодні вночі російська ракета забрала життя учениці 6-А класу нашого ліцею Яковлєвої Любави. Її старша сестра досі перебуває під завалами», — йдеться у повідомленні.

Загибла у будинку у будинку в Дарницькому районі Любава Яковлєва. Фото: Ліцей 323 м. Києва.

Загибла у будинку у будинку в Дарницькому районі Любава Яковлєва. Фото: Ліцей 323 м. Києва.

Зазначається, що три роки тому під час виконання бойового завдання загинув батько дівчаток — військовий Євген Яковлєв з позивним «Рижий».

Як повідомлялося, 14 травня армія РФ здійснила одну з найбільших атак на Київ. Росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі, спричинивши масштабні руйнування. У столиці було оголошено День жалоби в пам’ять про жертв наймасованішої повітряної атаки.

На місці «прильоту» вже понад добу тривають рятувальні роботи. Станом на 06:00 15 травня кількість загиблих у Києві зросла до 24 осіб. Зокрема, росіяни вбили трьох дітей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
784
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie