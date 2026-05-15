Батько загинув на війні, а в Києві Росія вбила двох його доньок: столицю сколихнула страшна історія
У Києві російська ракета обірвала життя двох дітей військового, який три роки тому загинув на фронті.
У будинку в Дарницькому районі Києва російська ракета вбила щонайменше трьох дітей. Зокрема, доньок загиблого військового Євгена Яковлєва.
Про це повідомили на сторінці ліцею № 323 міста Києва.
«З невимовним болем повідомляємо, що сьогодні вночі російська ракета забрала життя учениці 6-А класу нашого ліцею Яковлєвої Любави. Її старша сестра досі перебуває під завалами», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що три роки тому під час виконання бойового завдання загинув батько дівчаток — військовий Євген Яковлєв з позивним «Рижий».
Як повідомлялося, 14 травня армія РФ здійснила одну з найбільших атак на Київ. Росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі, спричинивши масштабні руйнування. У столиці було оголошено День жалоби в пам’ять про жертв наймасованішої повітряної атаки.
На місці «прильоту» вже понад добу тривають рятувальні роботи. Станом на 06:00 15 травня кількість загиблих у Києві зросла до 24 осіб. Зокрема, росіяни вбили трьох дітей.