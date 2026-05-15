Киев накроет волна тепла: синоптики назвали дату потепления
В столице и области 16 мая прогнозируют сухую и теплую погоду. Температура днем будет достигать 23 градусов тепла.
В субботу, 16 мая, в Киеве и Киевской области ожидается теплая погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и южный ветер.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
В Киевской области температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем воздух прогреется до 18-23°. В столице ночью прогнозируют 9-11°, а днем — 21-23° тепла.
Ветер будет южный, со скоростью 5-10 м/с. Осадков в регионе не ожидается.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что с началом следующей недели в Украине станет значительно теплее, однако в ближайшие дни погода еще будет демонстрировать температурные контрасты.