"Не знаю, чи дівчатка ще живі, чи вже пішли до тата": Росія вбила двох доньок вдови захисника у Києві

Три роки тому під час виконання бойового завдання на Луганщині загинув батько дівчаток — військовий Євген Яковлєв з позивним «Рижий».

Світлана Несчетна
Мати загиблих дівчаток

Мати загиблих дівчаток / © скриншот з відео

Трагедія сім’ї загиблого воїна Євгена Яковлєва сколихнула країну: 14 травня російська ракета влучила у будинок, де мешкала його дружина з дітьми. Кількість загиблих у столиці зросла до 24 осіб.

Подвійна втрата однієї родини

Тетяна, дружина захисника України, втратила чоловіка 2023 року — Євген загинув під час оборони Луганської області. За три роки війна наздогнала родину в самому серці Києва.

Під час масованого ракетного удару 14 травня один із під’їздів житлового будинку було повністю зруйновано. Тетяні вдалося вижити, проте її доньки — 17 років та 12 років — опинилися під завалами.

«Я не знаю, чи дівчатка ще живі, чи вже пішли до тата…», — ці слова матері були зафіксовані на відео ще до того, як рятувальники завершили розбір завалів.

На жаль, дива не сталося. Стало відомо, що обидві дівчинки загинули.

У ліцеї № 323 міста Києва висловили співчуття матері загиблих. «З невимовним болем повідомляємо, що сьогодні вночі російська ракета забрала життя учениці 6-А класу нашого ліцею Яковлєвої Любави. Її старша сестра досі перебуває під завалами (на час публікації ще не було офіційної інформації про загибель дівчини — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Загибла у будинку в Дарницькому районі Любава Яковлєва. Фото: Ліцей 323 м. Києва.

Станом на зараз підтверджено загибель 24 людей унаслідок влучання в житловий сектор.

Ця історія стала черговим свідченням геноцидної тактики ворога, який нищить цілі українські родини — спочатку на фронті, а потім у тилових містах.

