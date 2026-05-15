"Не знаю, живы ли девочки, или уже пошли к папе": Россия убила двух дочерей вдовы защитника в Киеве

Мать погибших девочек

Трагедия семьи погибшего воина Евгения Яковлева всколыхнула страну: 14 мая российская ракета попала в дом, где жила его жена с детьми. Число погибших в столице возросло до 24 человек.

Двойная потеря одной семьи

Татьяна, жена защитника Украины, потеряла мужа в 2023 году — Евгений погиб во время обороны Луганской области. Через три года война догнала семью в самом сердце Киева.

Во время массированного ракетного удара 14 мая один из подъездов жилого дома был полностью разрушен. Татьяне удалось выжить, однако ее дочери — 17 и 12 лет — оказались под завалами.

«Я не знаю, живы ли девочки, или уже пошли к папе…», — эти слова матери были зафиксированы на видео еще до того, как спасатели завершили разбор завалов.

К сожалению, чуда не произошло. Стало известно, что обе девочки погибли.

В лицее № 323 города Киева выразили соболезнования матери погибших. «С невыразимой болью сообщаем, что сегодня ночью российская ракета унесла жизни ученицы 6-А класса нашего лицея Яковлевой Любавы. Ее старшая сестра по-прежнему находится под завалами (на время публикации еще не было официальной информации о гибели девушки — ред.)», — говорится в сообщении.

Погибла в доме в Дарницком районе Любава Яковлева.

По состоянию на данный момент подтверждена гибель 24 человек в результате попадания в жилищный сектор.

Эта история стала очередным свидетельством геноцидной тактики врага, уничтожающего целые украинские семьи — сначала на фронте, а затем в тыловых городах.

