- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 200
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве мужчина угрожал взорвать дом: первые подробности
40-летний киевлянин закрылся в квартире и заявил, что устроит взрыв.
В Шевченковском районе Киева 15 мая правоохранители предотвратили масштабную трагедию. Мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать многоэтажку с помощью газа и гранаты.
Об этом сообщила полиция Киева.
Утром 15 мая на спецлинию 102 поступил звонок от мужчины, который сообщил, что якобы планирует открыть газ в квартире многоэтажки на улице Игоря Турчина и осуществить взрыв.
После этого известия правоохранители оперативно эвакуировали жителей дома и перекрыли газоснабжение, чтобы избежать возможных последствий.
Полицейские быстро установили квартиру, где находился заявитель. Мужчина забаррикадировался внутри и через дверь угрожал нанести себе телесные повреждения. Также он заявлял, что у него есть граната.
После проведенных переговоров злоумышленник согласился выйти из квартиры. Нарушителем оказался 40-летний местный житель.
Сейчас его доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. По факту происшествия открыто уголовное производство.
Напомним, в городе Новгород-Северский на Черниговщине полицейские задержали пьяного 57-летнего местного жителя, который угрожал взорвать гранату в магазине. По прибытии правоохранителей злоумышленник начал угрожать оружием и против них. Полицейские поместили мужчину в изолятор временного содержания, изъяв на месте нож и предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату.