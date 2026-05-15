Киев
В Киеве мужчина угрожал взорвать дом: первые подробности

40-летний киевлянин закрылся в квартире и заявил, что устроит взрыв.

Дом в Киеве, который угрожал взорвать мужчина

Дом в Киеве, который угрожал взорвать мужчина / © Полиция Киева

Дополнено новыми материалами

В Шевченковском районе Киева 15 мая правоохранители предотвратили масштабную трагедию. Мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать многоэтажку с помощью газа и гранаты.

Об этом сообщила полиция Киева.

Утром 15 мая на спецлинию 102 поступил звонок от мужчины, который сообщил, что якобы планирует открыть газ в квартире многоэтажки на улице Игоря Турчина и осуществить взрыв.

После этого известия правоохранители оперативно эвакуировали жителей дома и перекрыли газоснабжение, чтобы избежать возможных последствий.

Полицейские быстро установили квартиру, где находился заявитель. Мужчина забаррикадировался внутри и через дверь угрожал нанести себе телесные повреждения. Также он заявлял, что у него есть граната.

После проведенных переговоров злоумышленник согласился выйти из квартиры. Нарушителем оказался 40-летний местный житель.

Сейчас его доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, в городе Новгород-Северский на Черниговщине полицейские задержали пьяного 57-летнего местного жителя, который угрожал взорвать гранату в магазине. По прибытии правоохранителей злоумышленник начал угрожать оружием и против них. Полицейские поместили мужчину в изолятор временного содержания, изъяв на месте нож и предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату.

