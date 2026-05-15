У Києві чоловік погрожував підірвати будинок: перші подробиці

Будинок у Києві, який погрожував підірвати чоловік / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

У Шевченківському районі Києва 15 травня правоохоронці запобігли масштабній трагедії. Чоловік забарикадувався у квартирі та погрожував підірвати багатоповерхівку за допомогою газу та гранати.

Про це повідомила поліція Києва.

Вранці 15 травня на спецлінію 102 надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив, що нібито планує відкрити газ у квартирі багатоповерхівки на вулиці Ігоря Турчина та здійснити вибух.

Після цієї звістки правоохоронці оперативно евакуювали мешканців будинку та перекрили газопостачання, аби уникнути можливих наслідків.

Поліцейські швидко встановили квартиру, де перебував заявник. Чоловік забарикадувався всередині та через двері погрожував завдати собі тілесних ушкоджень. Також він заявляв, що має гранату.

Після проведених перемовин зловмисник погодився вийти з помешкання. Порушником виявився 40-річний місцевий житель.

Наразі його доправили до управління поліції для з’ясування всіх обставин інциденту. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

