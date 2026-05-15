У Києві чоловік погрожував підірвати будинок: перші подробиці

40-річний киянин зачинився в помешканні й заявив, що влаштує вибух.

Ірина Лаб'як
Будинок у Києві, який погрожував підірвати чоловік

Будинок у Києві, який погрожував підірвати чоловік / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

У Шевченківському районі Києва 15 травня правоохоронці запобігли масштабній трагедії. Чоловік забарикадувався у квартирі та погрожував підірвати багатоповерхівку за допомогою газу та гранати.

Вранці 15 травня на спецлінію 102 надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив, що нібито планує відкрити газ у квартирі багатоповерхівки на вулиці Ігоря Турчина та здійснити вибух.

Після цієї звістки правоохоронці оперативно евакуювали мешканців будинку та перекрили газопостачання, аби уникнути можливих наслідків.

Поліцейські швидко встановили квартиру, де перебував заявник. Чоловік забарикадувався всередині та через двері погрожував завдати собі тілесних ушкоджень. Також він заявляв, що має гранату.

Після проведених перемовин зловмисник погодився вийти з помешкання. Порушником виявився 40-річний місцевий житель.

Наразі його доправили до управління поліції для з’ясування всіх обставин інциденту. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині поліцейські затримали п’яного 57-річного місцевого мешканця, який погрожував підірвати гранату в магазині. Після прибуття правоохоронців зловмисник почав погрожувати зброєю і проти них. Поліцейські помістили чоловіка до ізолятора тимчасового тримання, вилучивши на місці ніж та предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату.

