Мобілізація в Україні

Заходи оповіщення, які проводяться в громадському транспорті в межах мобілізації в Україні, зокрема, в столиці відбуваються згідно з нормами чинного законодавства.

Про це заявив в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК Валерій Кравченко під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ.

«Працівники ТЦК діють в відповідності до постанови [Кабінету міністрів] 560, якою передбачено, що оповіщення відбувається в усіх громадських місцях, в тому числі громадському транспорті, за місцем проживання, за місцем роботи і таке інше», — сказав він.

Він наголосив, що У Києві також реалізуються розшукові заходи спільно з військовими 13-го армійського корпусу та поліцією в умовах воєнного стану.

Кравченко також зазначив, що не вбачає порушень у діях працівників ТЦК, зокрема у випадках перевірок документів у громадському транспорті, зважаючи на те, що автобуси зупиняють представники поліції.

Валерій Кравченко також повідомив, що протягом останніх трьох-чотирьох місяців у Києві посилили мобілізаційні заходи. У столиці на близько 40% збільшено кількість груп оповіщення ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Україні пропонують повністю змінити систему мобілізації. Зокрема, ТЦК хочуть перетворити на сервісні центри, запровадити платне бронювання від призову та встановити нові правила для нарахування зарплат військовим.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає обов’язкову відеофіксацію дій військових та створення механізму оскарження їхніх рішень.

Реформа мобілізації повинна замінити примусовий призов на добровільний рекрутинг за чіткими контрактами. Влада планує не просто перейменувати ТЦК, а змінити зарплати військових, терміни їхньої служби та правила бронювання для цивільних.

