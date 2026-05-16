Погода у Києві та області 16 травня: синоптики обіцяють теплі "сюрпризи"

Субота на Київщині мине у теплій та переважно сухій погоді, хоча небо більшу частину доби залишатиметься хмарним.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 16 травня у столиці та області очікується хмарна погода із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, ранок та день у столиці 16 травня будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 16 травня / © скриншот

