Погода у Києві та області 16 травня: синоптики обіцяють теплі "сюрпризи"
У Києві та області 16 травня очікується тепла весняна погода без опадів.
Субота на Київщині мине у теплій та переважно сухій погоді, хоча небо більшу частину доби залишатиметься хмарним.
Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 16 травня у столиці та області очікується хмарна погода із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.
Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, ранок та день у столиці 16 травня будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.
Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними.
