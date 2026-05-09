Кілька днів у бетонній пастці: у Києві врятували кішку, що втекла від війни у шпарину стіни

У Києві врятували кішку, життя якої перетворилося на суцільний стрес через російську агресію. Тварина, що дивом вижила після руйнування своєї квартири, потрапила у складну пастку вже у новому помешканні.

Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group (KARG).

Квартиру власниці кішки та її прайду вщент зруйнувала російська атака. Разом із людьми пухнаста була змушена змінити місце проживання. Проте переїзд не став для неї полегшенням — на новому місці тварина відчувала тривогу та постійно шукала безпечну схованку.

Зрештою кішка знайшла маленьку шпарину, яка провела її крізь стіни на стелю, а звідти — у затишну арку, яку майже неможливо було розгледіти ззовні.

Пошуки безпеки обернулися для тварини багатоденним полоном. Зворотний шлях кішка знайти не змогла. Рятувальники зазначають, що тварина перебувала у важкому емоційному стані.

«Кілька днів кішка не могла вибратися. Сил шукати вихід не було», — розповіли зоозахисники.

Власниця тварини не втрачала надії та шукала улюбленицю всюди. Ситуація була настільки критичною, що навіть власниця орендованого помешкання дозволила «зносити хоч усі стіни», аби лише врятувати пухнасту мандрівницю.

Для пошуку кішки фахівці застосували сучасне обладнання — ендоскоп. Саме з його допомогою вдалося виявити «сумну мандрівницю» у важкодоступній арці.

«Наші рятувальниці за допомогою ендоскопа знайшли сумну мандрівницю. Обережно перегнали її з арки назад у стелю — і вже звідти з мінімальним демонтажем витягли кішку з її маленької екзистенційної кризи», — йдеться у повідомленні рятувальної служби.

Попри перенесені випробування, історія завершилася щасливо. Після успішного звільнення з пастки кішка нарешті змогла поїсти та заспокоїтися. Рятувальники та власники з полегшенням видихнули, адже ще одне життя вдалося зберегти попри всі жахи війни.

