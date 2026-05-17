В Киеве и ряде областей воздушная тревога: что угрожает

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает КГГА.

Жители столицы призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям гражданской защиты и оставаться там до официального отбоя.

В столичных властях призывали не игнорировать сигналы опасности и соблюдать правила безопасности во время воздушной угрозы.

Информацию о расположении ближайших укрытий можно посмотреть на официальной карте укрытий Киева.

Об угрозе БПЛА объявили не только в Киеве, но и области и других регионах.

«БпЛА — в направлении Броваров», — сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Группа БпЛА летит также в направлении Днепра и Каменского.

Ранее говорилось, что в Киевской области зафиксировали последствия очередной российской атаки дронами.

Так, в Броварском районе повреждено здание АТП и частных домов, пострадавших нет.

